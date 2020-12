Le Vatican juge les vaccins anti-Covid "moralement acceptables"

(Belga) Le Vatican a incité lundi les catholiques à se faire vacciner contre le Covid-19, expliquant que tous les vaccins développés sont "moralement acceptables", y compris ceux produits à partir de cellules de foetus avortés au siècle dernier.

Une note publiée lundi "sur la moralité de l'usage de certains vaccins anti-Covid-19", qui rappelle des prises de positions de l'Eglise depuis quinze ans, vise à répondre à des demandes spécifiques reçues ces derniers mois. "Il est moralement acceptable de recevoir des vaccins Covid-19 qui ont utilisé des lignées cellulaires de foetus avortés dans leur processus de recherche et de production", explique la note approuvée par le pape et publiée lundi par la Congrégation pour la doctrine de la foi (gardienne du dogme). L'Eglise catholique précise que le lien entre une personne se faisant vacciner et des avortements pratiqués au siècle dernier est "lointain". Les cellules souches de foetus avortés dans les années 60, 70 et 80 - reproduites en laboratoire depuis des décennies sous forme de "lignées cellulaires" - ont été utilisées par de nombreux de chercheurs pour concevoir des vaccins anti-Covid-19, par exemple au sein des groupes Astra Zeneca, Moderna et Pfizer, documente l'Institut européen de bioéthique sur son site internet. Dans plusieurs pays du monde, en particulier en Amérique latine, mais aussi en Australie ou au Royaume-Uni, les évêques ont eu des débats sur le dilemme des vaccins "moralement éthiques". Le Vatican stipule aussi que "le recours à ces vaccins ne signifie pas une approbation morale de l'avortement" et demande aux entreprises pharmaceutiques et aux agences gouvernementales de santé de "produire, approuver, distribuer et offrir des vaccins éthiquement acceptables qui ne créent pas de problèmes de conscience". Même si la vaccination en règle générale doit rester "volontaire", l'Eglise souligne qu'il s'agit d'un acte pour "le bien commun" et "la protection des plus faibles et des plus exposés", une prise de position qui s'oppose clairement aux mouvements anti-vaccins. La Congrégation pour la doctrine de la foi évoque enfin "l'impératif moral" de l'industrie pharmaceutique, des gouvernements et organisations internationales de rendre les vaccins contre le Covid-19 "accessibles même aux pays les plus pauvres", reprenant ainsi un appel pressant du pape François. (Belga)