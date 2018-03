Le vice-président de la Commission européenne en Pologne pour discuter des réformes

(Belga) Le vice-président de la Commission européenne Frans Timmermans effectuera une visite à Varsovie le 9 avril, a indiqué jeudi soir à l'AFP la porte-parole du gouvernement polonais, alors que Varsovie et Bruxelles s'opposent sur des réformes controversées de la justice introduites par les conservateurs au pouvoir en Pologne.

"Sa visite est la continuation d'un dialogue impartial et reposant sur les faits qui se poursuit entre le gouvernement polonais et la Commission européenne", a déclaré Joanna Kopcinska. M. Timmermans a été invité à Varsovie par le ministre polonais des Affaires étrangères Jacek Czaputowicz, a-t-elle ajouté. Selon l'agence PAP, les discussions porteront principalement sur les réformes judiciaires engagées par les conservateurs de Droit et Justice (PiS) et critiquées fortement par Bruxelles. La semaine dernière, Varsovie a répondu à la Commission sur ses recommandations sur l'Etat de droit soulignant une nouvelle fois que les réformes répondaient "aux attentes de la société et les solutions ne diffèrent pas de celles adoptées dans les autres pays membres de l'UE". Quelques jours plus tard, PiS a annoncé cependant un projet de loi les modifiant légèrement. Selon l'opposition, les changements proposés ne sont que "cosmétiques". Fin décembre, l'exécutif européen a activé envers la Pologne la phase préliminaire d'une procédure inédite - l'article 7 du traité de l'UE - qui peut mener en théorie à une suspension des droits de vote du pays au sein de l'Union.