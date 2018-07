Le violeur de la Sambre, auteur de plus de 40 viols et agressions sexuelles dans le nord de la France et en Belgique, pourrait en avouer plus

Dino Scala a été mis en examen pour 20 viols et agressions sexuelles dans le département du Nord de la France, mais il est soupçonné d’en avoir commis beaucoup plus, notamment en Belgique. La semaine dernière, il a reconnu devant la juge avoir violé et agressé 25 victimes supplémentaires.



Une information judiciaire ouverte en 1996



Interpellé fin février devant son domicile de Pont-sur-Sambre, Dino Scala, 57 ans, a été mis en examen et écroué dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en 1996 portant sur 19 viols et agressions sexuelles. Lors de sa garde à vue, il avait évalué le nombre de ses victimes à "une quarantaine", selon le parquet.





Les femmes étaient attaquées de dos, au petit matin, par un homme ganté et au visage couvert



Ce père de trois enfants, marié, est désormais identifié par la police comme "le violeur de la Sambre". C'est dans la vallée industrieuse de cette rivière franco-belge qu'il aurait en effet commis les 19 viols et agressions sexuelles relevant de l'information judiciaire ouverte en 1996. Les femmes étaient attaquées de dos, au petit matin, par un homme ganté et au visage couvert.





Arrêté suite à une agression en Belgique



Agent d'entretien de profession à Jeumont, près de la frontière belge, il a été confondu par les enquêteurs de la police judiciaire de Lille à la suite d'une ultime agression sur une adolescente de 16 ans le 5 février entre 7h et 7h30 à Erquelinnes, en Belgique, commune jouxtant Jeumont, de l'autre côté de la frontière. Cette fois encore, il aurait agi selon le même mode.



Huit cas belges



La police judiciaire a depuis entrepris de recontacter toutes les victimes. La justice belge enquête pour sa part sur huit dossiers dans cette affaire, selon le procureur de Charleroi Vincent Fiasse: celui de l'agression du 5 février ayant conduit à l'arrestation, et sept autres rouverts portant sur des infractions potentiellement imputables à Scala, entre 2004-2009. Des comparaisons ADN doivent le confirmer et selon nos confrères de Sudpresse, une correspondance a été confirmée pour une des affaires belges.



Fin mars, des victimes avaient été reçues par les magistrats et les enquêteurs chargés du dossier lors d'une réunion collective.