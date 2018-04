Législatives hongroises: ouverture des bureaux de vote

(Belga) Les Hongrois ont commencé à voter dimanche à l'occasion d'élections législatives où le Premier ministre souverainiste sortant Viktor Orban fait figure de large favori pour remporter un troisième mandat d'affilée à la tête du gouvernement.

Quelque 7,9 millions de Hongrois sont appelés à prendre part à ce scrutin qui a débuté à 06H00 et doit se dérouler jusqu'à 19H00. En l'absence de sondages à la sortie des urnes, les premières projections ne seront connues que plus tard dans la soirée. Crédité d'une avance de 20 à 30 points dans les sondages et avantagé par un mode de scrutin à un tour combinant majorité simple par circonscription et proportionnelle, le parti national-conservateur Fidesz du dirigeant hongrois apparaît assuré de l'emporter, selon les analystes. La principale inconnue porte sur le taux de participation et sur l'ampleur de la victoire promise: M. Orban, qui a axé sa campagne sur la "menace" migratoire, avait remporté en 2010 et 2014 une majorité des deux-tiers au Parlement mais pourrait cette fois-ci devoir se contenter d'une majorité relative. L'opposition, qui part divisée, a fait campagne en dénonçant le clientélisme, la déliquescence des services publics et un pouvoir d'achat insuffisant, malgré un taux de chômage au plus bas (3,8%). (Belga)