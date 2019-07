Les 29 députés du parti Brexit tournent le dos pendant l’hymne européen

La pression monte pour les dirigeants des 28. Après de longues discussions infructueuses entamées ce week-end, ils se sont retrouvés ce matin à Bruxelles. Un sommet qui vise à répartir les postes clés des institutions européennes, après les élections de mai dernier. Jusque là ça coince. Il y a d’autant plus urgence que ce matin à Strasbourg les 751 nouveaux députés européens ont fait leur entrée pour la session inaugurale.

Ce matin à Strasbourg, les 29 députés britanniques du Parti Brexit tournent le dos à l'hymne européen. Ambiance dans l'hémicycle pour cette session inaugurale.

Au même moment, à Bruxelles, les chefs d'état et de gouvernement sont prêts à reprendre les négociations.



Sourires retrouvés après les tensions d'hier. Ils doivent trouver un accord pour distribuer les postes européens clés. Malgré de profondes divisions.



"Aujourd'hui, nous allons travailler avec une nouvelle créativité. Et je pense que tout le monde doit comprendre qu'il faut bouger un peu. Et je dis tout le monde", a déclaré Angela Merkel.



Avant le début du sommet, Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont rencontrés. Mais jusque-là, les arrangements franco-allemands n'ont pas porté leurs fruits dans les discussions.



L'agenda de la matinée a déjà pris deux heures du retard.



Objectif : attribuer les 4 postes phares dont la présidence de la commission européenne et celle du conseil européen.