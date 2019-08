Les autorités italiennes secourent 57 migrants et les emmènent sur l'île de Lampedusa

(Belga) Pas moins de 57 migrants ont été secourus par la police douanière italienne et les gardes-côtes. Ils ont été emmenés sur l'île de Lampedusa, rapporte l'agence de presse Ansa.

Les migrants se trouvaient à bord d'un bateau intercepté au large de Lampione. Ils ont été pris en charge et emmenés à Lampedusa tard dans la soirée samedi. Selon ANSA, une femme enceinte et un garçon souffrant de dépression nerveuse se trouvaient parmi eux. Ce dernier a rencontré un médecin avant de rejoindre les autres migrants, probablement d'origine tunisienne, dans un centre d'accueil. Le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini a revendiqué samedi une baisse drastique des arrivées de migrants en Italie, reliant celle-ci à ses efforts pour bloquer le travail des organismes de secours aux migrants. La plupart des demandeurs d'asile qui transitent par bateau arrivent en Italie sans l'aide d'organisations caritatives. Matteo Villa, chercheur spécialisé dans l'immigration au think tank ISPI, a calculé que seuls 8% des 3.073 migrants qui ont débarqué en Italie entre le 1er janvier et le 8 juillet ont été secourus par des navires appartenant à des associations. (Belga)