Les bâtiments des institutions européennes ouverts au public le 4 mai prochain

(Belga) Le samedi 4 mai prochain, le grand public pourra découvrir de l'intérieur les différentes institutions européennes établies à Bruxelles à l'occasion de leur 27e Journée Portes ouvertes.

Tout au long de la journée, les curieux auront l'occasion de déambuler dans les différents bâtiments emblématiques de l'Union européenne et de découvrir les modes de fonctionnement qui les animent au quotidien. L'hémicycle du Parlement européen, la salle de réunion de la Commission européenne, le bâtiment Europa et les autres lieux de rencontre des chefs d'État et de gouvernement seront ainsi ouverts à tous. Cette Journée Portes ouvertes interviendra cette année dans un contexte particulier, à trois semaines des élections européennes organisées tous les cinq ans. Celles-ci se tiendront du 23 au 26 mai dans les différents Etats membres de l'UE. (Belga)