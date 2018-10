Les Belges à l'étranger - Le Borussia Monchengladbach, avec Thorgan Hazard, s'impose largement au Bayern Munich

(Belga) Le Borussia Monchengladbach s'est imposé largement sur la pelouse du Bayern Munich (0-3) samedi lors de la septième journée de Bundesliga. Les coéquipiers de Thorgan Hazard, sorti à la 83e alors que le score était de 0-2, grimpent ainsi à la deuxième place du classement.

Malgré une possession de balle de 72% sur l'ensemble de la rencontre, le Bayern Munich n'a rien pu faire pour encaisser sa deuxième défaite de la saison. Les visiteurs prenaient rapidement une avance de deux buts grâce aux réalisations de Plea (10) et de Stindl (16). Malgré les montées au jeu de Ribery et de Gnabry dès l'entame de la seconde période, le Borussia Monchengladbach conservait le zéro derrière et creusait même l'écart en fin de rencontre via Herrmann (88). Au classement, les coéquipiers de Thorgan Hazard grimpent à la deuxième place avec quatorze points. Le Bayern Munich se retrouve, pour sa part, en cinquième position avec treize unités, à quatre points du Borussia Dortmund qui l'a emporté sur le fil avec Axel Witsel face à Augsburg samedi après midi (4-3). (Belga)