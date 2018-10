Les Belges à l'étranger - Le Real Madrid et Thibaut Courtois s'inclinent dans les derniers instants à Alaves

(Belga) Le Real Madrid s'est incliné samedi sur la pelouse d'Alaves dans le temps additionnel (1-0) lors de la huitième journée de Liga. Il s'agit de la deuxième défaite de la saison pour les coéquipiers de Thibaut Courtois en championnat.

Suite au but inscrit par le milieu espagnol d'Alaves Manu Garcia dans le temps additionnel (90+5), le Real Madrid a enchaîné un cinquième match sans victoire. Défaits en semaine sur la pelouse du CSKA Moscou en Ligue des champions, les coéquipiers de Thibaut Courtois, titulaire en championnat, subissent même une deuxième défaite consécutive toutes compétitions confondues. Le Real Madrid (14 points) reste coincé à la deuxième place et pourrait voir le FC Barcelone de Thomas Vermaelen, leader avec le même nombre de points, prendre une avance de trois points dimanche soir (20h45) en cas de victoire sur la pelouse de Valence et de Michy Batshuayi. (Belga)