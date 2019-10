Les Belges Dimitri Vegas & Like Mike sacrés meilleurs DJs au monde

(Belga) Les Belges Dimitri Vegas & Like Mike ont été sacrés meilleurs DJs du monde dans le cadre du DJ Mag Top 100, sondage mené chaque année par le magazine britannique DJ Mag. Le classement, réalisé sur base des votes de plus d'un million de personnes, a été dévoilé samedi soir lors de l'Amsterdam Music Festival. Le duo belge, qui avait déjà décroché ce titre en 2015, détrône ainsi le Néerlandais Martin Garrix de la première place, qu'il occupait depuis trois ans.

"Les frères ont figurés sur la liste pour la première fois en 2011, à la 79e place. Tout est allé très vite depuis. En 2013, ils sont entrés dans le top 10. Un an plus tard, en 2014, ils sont arrivés en deuxième place pour le titre de meilleur DJ au monde", rappellent les organisateurs. "Je dois me pincer. Remporter l'award en 2015, c'était vraiment cool, mais, aujourd'hui, ça signifie bien plus pour nous parce que, ces dernières années, nous avons travaillé tellement dur et nous avons évolué en tant qu'artistes, en tant que famille et en tant qu'équipe, mais aussi, surtout sur une 'music scene' qui s'est développée de manière exponentielle en général", a réagi Dimitri Thivaios à l'annonce de la distinction. "C'est un magnifique compliment que tant de gens dans le monde nous aient suivis à chaque étape de notre chemin et nous aient de nouveau élus DJ #1. Donc, un tout grand merci à nos fans, de Willebroek et Boom à l'Amérique du Sud, en passant par l'Inde et de reste du monde", a pour sa part indiqué Mike Thivaios. Les deux frères coiffent au poteau Martin Garrix (2e), David Guetta (3e), Armin Van Buren (4e) et Marshmello (5e). (Belga)