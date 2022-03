La nervosité persiste sur les Bourses européennes

Les Bourses européennes ont ouvert en ordre dispersé mercredi, Londres parvenant à surnager alors que les autres places reculaient de nouveau, pénalisées par le conflit en Ukraine.

Paris cédait 0,28%, Francfort 0,53% alors que Londres prenait 0,78% peu après 08H20 GMT.

Les combats se poursuivent sur le territoire ukrainien, sept jours après le début de l'invasion russe.

Des troupes aéroportées ont débarqué à Kharkiv dans la nuit, a indiqué mercredi l'armée ukrainienne, en faisant état de combats en cours dans cette ville de l'est de l'Ukraine, qui compte 1,4 million d'habitants.

Les sanctions financières massives mises en place devraient avoir des conséquences économiques "redoutables" avec une "baisse de la croissance et une accélération des prix", relèvent les analystes de la Banque Postale AM.

Ainsi, les prix du pétrole décollaient, le jour d'un sommet des pays producteurs de pétrole (Opep) et de leurs alliés: le Brent et le WTI dépassaient les 110 dollars le baril, respectivement à 112,40 dollars et 110,95 dollars à 08H10 GMT.