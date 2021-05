Les Britanniques bientôt autorisés à se prendre dans les bras

Le gouvernement britannique souhaite que membres d'une même famille et amis puissent à nouveau bientôt se prendre dans les bras, a affirmé dimanche le ministre Michael Gove. Lundi, le Premier ministre Boris Johnson annoncera un certain nombre d'assouplissements qui entreront en vigueur le 17 mai.



Selon la feuille de route britannique, la plupart des règles restrictives sur les contacts sociaux en plein air seraient levées à partir du 17 mai. Les événements de plus de 30 personnes restent interdits. Six personnes ou deux familles seraient autorisées à se rencontrer à l'intérieur, les restaurants et les pubs serviraient à nouveau leurs clients à l'intérieur et les cinémas, musées et théâtres rouvriraient également. "Si tout se passe bien, le Premier ministre confirmera demain/lundi qu'une détente est à venir", a déclaré Michaël Gove à la chaîne de télévision publique britannique BBC. Il a confirmé que les gens pourront également se retrouver à l'intérieur.

"Et sans préjudice d'une refonte plus large des règles de distance sociale, il est également vrai que le contact amical, le contact intime, entre amis et famille, est quelque chose que nous voulons voir restauré", a déclaré le ministre.

Bien que la prudence reste de mise, le chef du groupe de vaccination de l'Université d'Oxford a convenu que le moment était arrivé d'assouplir les mesures restrictives. Le Royaume-Uni connaît "l'extraordinaire succès" induit par la campagne de vaccination et le long confinement, a déclaré le professeur Andrew Pollard.

"Je pense qu'il est temps d'assouplir certaines restrictions basées sur les modèles prudents qui ont été créés", a-t-il déclaré à la BBC.

Samedi, cinq personnes sont décédées au Royaume-Uni dans les 28 jours suivant un test corona positif, portant le nombre total de morts actuellement à 127.603. Plus de 2 000 nouvelles infections ont été détectées.