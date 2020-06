Les Britanniques MENACENT la Chine sur Hong Kong: "Il est encore temps pour la Chine de réfléchir"

(c) AFP

Le chef de la diplomatie britannique Dominic Raab a estimé mardi qu'il était encore temps pour la Chine de renoncer à sa loi sur la sécurité nationale à Hong Kong, faute de quoi elle s'exposerait à des représailles.

"Il est encore temps pour la Chine de réfléchir, de s'éloigner du précipice et de respecter l'autonomie de Hong Kong et ses propres obligations ainsi que ses obligations internationales", a déclaré M. Raab devant le Parlement, demandant à Pékin de chercher une solution "sur la base d'un dialogue politique". "Si la Chine reste sur la même voie, si elle met en oeuvre cette loi sur la sécurité nationale, nous réfléchirons à notre réponse en concertation avec nos partenaires internationaux et autres", a-t-il averti, assurant que le Royaume-Uni ne "détournera pas les yeux" de la situation à Hong Kong.

Adoptée par l'Assemblée nationale populaire (ANP) chinoise mais non finalisée, la loi sur la sécurité nationale prévoit de punir les activités séparatistes, "terroristes", la subversion, ou encore les ingérences étrangères dans le territoire autonome chinois. Elle a provoqué un regain d'agitation dans la région autonome du Sud de la Chine. Les opposants démocrates à l'influence de Pékin dans le territoire affirment que la mesure ouvre la voie à une régression sans précédent des libertés dans la métropole financière de 7 millions d'habitants.

Selon plusieurs pays occidentaux dont le Royaume-Uni, cette loi contredit les obligations internationales de Pékin concernant l'autonomie de l'ancienne colonie britannique. Dominic Raab a répété mardi qu'en cas de mise en application de la loi, Londres modifierait les conditions attachées au "passeport britannique d'outre-mer" délivré aux habitants de l'ancienne colonie lors de sa rétrocession à la Chine en 1997, afin de les rendre plus favorables et de faciliter l'accès de ses détenteurs à la citoyenneté britannique.

Actuellement, ce passeport ne permet qu'un séjour de six mois au Royaume-Uni, une limite qui serait étendue pour permettre à son détenteur de venir chercher du travail ou étudier dans le pays pour des périodes prolongeables de 12 mois.