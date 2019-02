Les carabiniers italiens mettent fin à la cavale du fugitif surnommé "Tarzan" (vidéo)

Il utilisait une corde, telle une liane, pour accéder à sa cachette: des carabiniers italiens ont mis fin la cavale d'un fugitif que les médias n'ont pas manqué d'appeler "Tarzan", rapportent vendredi plusieurs journaux siciliens.



Le quinquagénaire était en fuite depuis le 17 novembre 2018, date à laquelle la cour d'Appel de Catane (sud) avait confirmé la peine de huit ans de prison à laquelle il avait été condamné pour des violences sexuelles et des mauvais traitements commis sur son ex-épouse entre 2014 et 2016.



La traque des carabiniers d'Acireale, localité balnéaire située au pied de l'Etna, les a conduits jusqu'à son repaire, une maisonnette de pierre recouverte d'une dense végétation et dont l'accès n'était possible qu'à l'aide d'une corde fixée à un arbre.



Et c'est à son retour d'une visite chez sa mère, qu'ils ont cueilli "Tarzan" pour le conduire derrière les barreaux.