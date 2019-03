Les citoyens veulent réinventer l'Europe: voici les 10 propositions retenues

Dix propositions concrètes de citoyens européens pour réinventer l'Europe ont été présentées vendredi au Parlement européen à Bruxelles. Toutes émanent de "We Europeans", la plus large consultation citoyenne jamais organisée, à laquelle 1,5 million de personnes ont participé. Ces propositions concernent notamment le recyclage des déchets, les taxes des multinationales ainsi que l'éducation et la recherche.

Lancée dans 27 pays et 24 langues, la consultation WeEuropeans a posé la question aux Européens: "Quelles sont les mesures concrètes que nous pouvons prendre pour réinventer l'Europe? ". Au total, 1,5 million de citoyens européens ont voté pour 270 propositions.

En Belgique, 10 propositions avaient été retenues par les citoyens, dont la lutte contre l'obsolescence programmée, le gaspillage et le sur-emballage, arrêter de faire des "cadeaux fiscaux aux multinationales", revoir la politique agricole (PAC) pour promouvoir des fermes familiales locales, privilégier les circuits courts ou encore économiser sur les salaires des politiciens.

Plus largement, 10 propositions communes aux Etats membres ont émergé dans un "Agenda européen" et sont présentées vendredi à l'occasion du congrès WeEuropeans: un programme de recyclage européen, interdire l'accès à l'emploi dans le secteur public pour les personnes ayant commis des délits (par exemple d'évasion fiscale), protéger les forêts, cesser les cadeaux fiscaux aux multinationales (proposition d'un Bruxellois de 24 ans), investir dans l'éducation, protéger les droits des travailleurs dans l'UE, coordonner les interdictions de substances chimiques et ce principalement dans l'industrie alimentaire, soutenir les projets d'énergie renouvelable dans les villes, plus de transparence sur les projets et accords européens ainsi qu'un accès aux soins pour tous les citoyens européens via une "European Health Card".

D'ici aux élections européennes, les dirigeants et partis européens sont invités à se prononcer quant à ces 10 propositions, afin de proposer des solutions ou alternatives.