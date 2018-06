Les Colonies de Bienfaisance de Flandre et aux Pays-Bas pas reconnues au Patrimoine mondial

(Belga) Les Colonies de Bienfaisance, sept anciennes colonies de mendiants en Flandre et aux Pays-Bas, n'ont pas été reconnues au Patrimoine mondial de l'Unesco, a indiqué l'organisation lors de la convention internationale à Manama (Bahrein).

Parmi les sept sites, deux se trouvent en Belgique à Merkplas et Wortel en Campine anversoise. Les Colonie de Bienfaisance sont sept colonies agricoles où des pauvres, vagabonds et orphelins du XIXe siècle vivaient et travaillaient. Après l'indépendance de la Belgique, les colonies de Merksplas et Wortel ont été utilisées pour accueillir des vagabonds. Des personnes y ont vécu jusqu'en 1993, date de l'abolition du délit de vagabondage.