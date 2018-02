Les constructeurs allemands Daimler et Volkswagen menacés de nouveaux rappels

(Belga) Les constructeurs Daimler et Volkswagen sont sous la menace d'une nouvelle action de rappel de certains véhicules diesel, l'autorité allemande du secteur soupçonnant des manipulations pour diminuer les émissions de polluants, affirme l'hebdomadaire Der Spiegel vendredi.

L'agence fédérale allemande de l'automobile (KBA) prévoit de demander la semaine prochaine à Daimler de rappeler des véhicules du modèle Mercedes-Benz Vito Tourer, pour cause de soupçons de fraude au niveau du système antipollution AdBlue. Le système de gestion du moteur ferait en sorte que ce liquide soit injecté en moindre quantité dans le pot catalytique pour en limiter la consommation entre deux inspections techniques. Il en résulterait de plus fortes émissions de gaz polluants, détaille Der Spiegel. "Nous sommes en discussion technique avec la KBA pour près de 1.000 modèles Vito 1,6L en Allemagne", a confirmé un porte-parole de Daimler auprès de l'AFP. Cependant, Daimler "rejette tout lien de causalité" entre la fréquence des inspections et la consommation d'AdBlue. La marque entend se défendre "par tous les moyens légaux" contre des soupçons de manipulation. Les véhicules en cause ont été produits jusqu'à l'été 2016 et sont équipés d'un moteur livré par le partenaire Renault, qui n'existe sur aucun autre modèle de Mercedes, assure Daimler. Des ennuis guettent aussi Volkswagen, au coeur du vaste scandale de manipulation des moteurs diesel découvert en septembre 2015 et concernant 11 millions de véhicules. Les inspecteurs de la KBA auraient décelé 5 programmes informatiques suspects pilotant le moteur du Porsche Macan. L'autorisation de circuler du véhicule serait ici en jeu, avec à la clé la menace de devoir racheter des milliers de véhicules à leurs propriétaires. VW est aussi soupçonné d'avoir manipulé les émissions de polluants sur son utililitaire T6, ce que le groupe dément. Ces nouvelles interviennent à l'orée d'une semaine cruciale pour l'industrie automobile allemande: jeudi, la Cour administrative fédérale devrait se prononcer sur les interdictions de circulation des véhicules diesel les plus polluants qui menacent plusieurs grandes villes, dont Düsseldorf et Stuttgart. (Belga)