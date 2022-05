Les crimes de guerre en Ukraine "ne resteront pas impunis", affirme Reynders

(Belga) Le Commissaire européen à la Justice, Didier Reynders, a affirmé samedi à Turin que les crimes de guerre en Ukraine seraient poursuivis et que les atrocités commises "ne resteraient pas impunies".

Didier Reynders a indiqué au journal italien La Stampa que 11 États membres enquêtaient sur les crimes de guerre en Ukraine et que 600 suspects avaient déjà été identifiés. Les enquêtes se poursuivent en Ukraine et dans d'autres pays européens grâce aux témoignages des personnes ayant fui la violence et les combats, a ajouté le Commissaire européen. Les preuves doivent être collectées correctement, a-t-il précisé, "car si des fake news y étaient ajoutées, ce serait un désastre", conclut Didier Reynders. Un soldat russe est actuellement jugé à Kiev pour crime de guerre en Ukraine. Il sera fixé lundi sur son sort.