Attentats de Bruxelles: les derniers secrets de l’ordinateur des terroristes trouvé rue Max Roos

RTL info a consulté l’ensemble de la première analyse approfondie faite par les policiers.

L’ordinateur des terroristes de la cellule terroriste de Bruxelles trouvé dans une poubelle de la rue Max Roos à Schaerbeek a été une véritable mine d’informations pour les enquêteurs: testaments vocaux et écrits, cibles, liens avec la cellule qui a attaqué la France, revendications des attaques, messages au commanditaire… Grâce à cette pièce maîtresse l’enquête a rapidement avancé.





Un ordinateur crypté



Le contenu informatique a été extrait grâce à l’intervention du Régional Computer Crime Unit de Bruxelles. Les spécialistes constatent que le trafic internet est inexistant malgré le relevé d’adresses IP. Ils notent: « Ceci peut s’expliquer par l’utilisation de logiciels permettant l’anonymisation ainsi que l’effacement des activités sur la toile. Nous constatons l’installation du logiciel Truecrypt destiné à crypter les données et les rendre illisibles voire invisibles sans l’insertion d’un mot de passe ou d’un fichier de déverrouillage. Ce programme est directement accessible depuis le bureau de l’ordinateur, laissant entrevoir une utilisation régulière. »





Une véritable médiathèque pour djihadiste



Les enquêteurs ont trouvés une documentation composée de plusieurs milliers de pièces faisant l’apologie du terrorisme et qui coïncident avec l’idéologie de l’Etat Islamique. Des éléments qui se présentent sous support écrit, audio (récits, prêches et chants religieux islamiques), ou vidéo. Le contenu est tant en langue française qu’en arabe. Certains des fichiers étaient effacés de l’ordinateur portable et ont été récupérés grâce à l’intervention du RCCU.



Les policiers indiquent: "Plusieurs éléments informent sur la préparation des attentats de Paris et de Bruxelles. Les différentes consultations indiquent les centres d’intérêt de leurs utilisateurs, lesquels s’inscrivent dans la logique des actes terroristes perpétrés ultérieurement. Nous relevons l’intérêt porté aux sujets suivants:

- la surveillance et contre surveillance

- les techniques d’enquête (ADN, empreintes digitales, analyse du GSM…)

- les sports de combat et le maintien en condition physique

- les armes

- la fabrication d’un silencieux au départ d’un filtre à huile

- le crochetage d’une serrure

- des images de guerre sur divers fronts

- la falsification de documents

- les explosifs: "bombe à fragmentation", "bombes à fragmentation en Irak", "une histoire du plutonium" et "bombes humaines"

- une vidéo de montage / démontage d’un pistolet Remington 9mm

- un tutoriel détaillant l’installation de logiciels "anonymisant" pour smartphone

- Un document sur les explosifs détaillant la technique de la "charge creuse".

Le plan des attentats



Vu les éléments, les enquêteurs notent qu'il est raisonnable de penser que l’ordinateur analysé a été utilisé dans le cadre des préparatifs des attentats de Paris.



Pour conforter cette analyse, l'historique d'ouverture des fichiers s'est révélée très utile. L'attention des experts est particulièrement attirée par les trois dossiers suivants:



"13 novembre" constitué de 4 sous-dossiers baptisés "Groupe Omar", "Groupe Français", "Groupe Iraquiens", "Groupe Schipol" et "Groupe Métro". "Certains de ces sous-dossiers contenaient une image qui pourrait être la cible attribuée à chaque commando. Nous remarquons que la généalogie des dossiers correspond partiellement à l'organisation des attentats de Paris du 13 / 11/ 2015."Targets » qui évoque des cibles potentielles.



Et enfin, « Moutafajirat » qui signifie explosifs en langue arabe. "Les composés chimiques qui y figurent sont les composants de base du TATP. Il s'agit du même type d'explosif que celui utilisé lors des attentats de Paris, Zaventem et du métro de Maelbeek ainsi que celui retrouvé à l'appartement de la rue Max Roos à Schaerbeek."



Le 11 novembre 2015 le fichier O://Moutafajirat/Nitroglycole.txt est créé et concerne un explosif. A la même date les terroristes écrivent dans le fichier O://Moutafajirat/Préparationdesceintures.txt.





Des traces des auteurs des attentats de Paris



Les enquêteurs notent également que des fichiers textes ou dossiers étaient baptisés selon des prénoms ou des surnoms.

Ils écrivent: « L’ordinateur étant clairement lié aux préparatifs d’attentats, il est à supposer que ces personnes sont au minimum des connaissances des terroristes, voire des complices ou des auteurs. Nous supposons qu’il s’agit soit de testaments laissés par les auteurs comme dans le cas des attentats de Bruxelles, soit des messages destinés à être transmis à des tiers. Nous constatons que certains fichiers sont a priori uniquement liés aux attentats de Paris tandis que d’autres pourraient également être en rapport avec les attaques de Bruxelles. »



Voici comment certains de ces dossiers informatiques sont nommés et à qui ils font référence :

- "Les deux irakiens" ce qui correspond au deux kamikazes de la dite nationalité qui ont attaqués le stade de France. La dernière activité liée au dossier informatique a lieu quatre jours avant l’attentat.

- "Omar" soit Abou Omar Al Belgiki, soit Abaaoud Abdelhamid le coordinateur de l’assaut sur la France, dernière consultation trois jours avant les faits.

- "Abu Mudjahid" un surnom de Hadfi Bilal, lequel fait partie des kamikazes du stade de France, dernière activité du dossier sur le PC, le 11 novembre 2015.

- "Abu Idriss" il s’agit d’un pseudo lié au profil Facebook utilisé par Najim Laachraoui assaillant de l’aéroport de Bruxelles. Dernière activité le 16 mars 2016.

D'autres noms existent.





L’étrange message du 21 mars



Parmi les mystères qui demeurent il y a une note avec des consignes datée du 21 mars 2016 à 21h22 soit quelques heures avant les attentats de Bruxelles. Il s'agit d'une série de chose à faire dans la nuit avant de passer à l'action. Certaines phrases font référence à Abou Ahmed le commanditaire des actions, une autre est incompréhensible.

La voici:

Travail:

1. Percer les poubelles. (Utilisation d’une phrase codée concernant les sacs d'explosif ?)

Ahmed:

1. Lui faire un topo de la situation

La situation

Les cibles

Pourquoi on travaille comme ça et pas autrement

(…)

2. Faire audio + écrire wassiya (testaments)

3. Régler le problème des armes

Notons que les armes des terroristes ont été vraisemblablement disposées dans un box de garage qui, à l’heure actuelle, n’a toujours pas été retrouvé.

Benjamin Samyn