Les eaux de Stockholm remplies de déchets: ce plongeur les nettoie (vidéo)

Depuis des générations, les eaux de la ville de Stockholm sont remplies de déchêts. Fredrik, un plongeur, a décidé de créer un projet afin de les nettoyer.

Fredrik Johansson est plongeur à Stockholm en Suède. Il y a quelques mois, il a lancé le projet "Rena Malaren", qui signifie "nettoyer le Malar". Ce sont les eaux de la capitale qui se sont remplies de déchets au fur et à mesure.

Son projet consiste à regrouper des volontaire pour vider les eaux des déchets. "Nous avons deux objectifs, l'un est de faire sortir beaucoup de déchets toxiques de l'eau et l'autre est de sensibiliser les gens à cette planète et à comment faire mieux."

"Quand je descends dans l'eau ici en plein centre de Stockholm, il y a tellement de déchets, c'est tout simplement incroyable. Il y a beaucoup de scooters, des batteries au plomb, de gros objets métalliques, des coffres-forts, des pneus, un peu de tout." Fredrik et les autres bénévoles sortent tous ces déchets de l'eau et les trient.

"Vous pourriez vous demander comment tant de déchets se retrouvent dans cette eau et je dirais surtout que c'est parce que les gens ont fait ça pendant tant d'années et que personne ne s'en est vraiment soucié. Je suis très heureux que tant de gens veuillent se joindre à ce projet et apporter leur aide."