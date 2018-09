Les empoisonneurs présumés de Sergueï Skripal se sont fait passer pour des hommes d'affaires

(Belga) Les deux Russes soupçonnés par Londres d'avoir empoisonné au Novitchok l'ex-agent double russe Sergueï Skripal se sont fait passer pour des hommes d'affaires de Saint-Pétersbourg afin d'obtenir un visa pour le Royaume-Uni, rapportait vendredi le quotidien The Daily Telegraph.

Ces hommes, identifiés comme étant Alexander Petrov et Ruslan Bochirov, deux noms que les autorités britanniques pensent cependant être des pseudonymes, "tous deux dans la quarantaine, s'étaient fait passer pour des hommes d'affaires pour obtenir leur visa auprès du consulat du Royaume-Uni à Saint-Pétersbourg", écrit le journal, citant une "source de sécurité". "Ils ont dit aux autorités britanniques qu'ils travaillaient dans le commerce international et ont présenté", pour appuyer leurs demandes de visas, "des cartes de visite et des comptes bancaires montrant des milliers de livres d'actifs. Les visas ne sont délivrés que si les visiteurs russes au Royaume-Uni peuvent prouver qu'ils ont les moyens de rentrer au Royaume-Uni", ajoute le quotidien britannique. La source citée par le journal souligne qu'au regard de "la difficulté qu'ont les Russes à obtenir un visa, on aurait pu penser que ces deux hommes étaient exactement le genre de personnes qui auraient dû déclencher l'alarme". Londres a annoncé mercredi avoir émis un mandat d'arrêt européen contre les deux hommes qu'il accuse d'être des "officiers" du renseignement militaire russe (GRU). (Belga)