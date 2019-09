Les enfants royaux dans quatre écoles différentes

(Belga) Lundi matin, le roi Philippe a conduit sa plus jeune fille, la princesse Éléonore, 11 ans, au Sint-Jan-Berchmanscollege de Bruxelles pour sa rentrée en 6e primaire. La reine Mathilde s'est pour sa part chargée de déposer le prince Emmanuel à l'Eurekaschool de Kessel-Lo, près de Louvain, un établissement pour élèves souffrant de problèmes d'apprentissage. Emmanuel, bientôt 14 ans, débute sa 2e secondaire.

Le prince Gabriël, 16 ans, a quitté le Sint-Jan-Berchmanscollege et a commencé la semaine dernière à l'International School of Brussels à Watermael-Boisfort. Il suit désormais, comme sa soeur aînée la princesse Elisabeth, un enseignement dispensé en anglais. La duchesse de Brabant -qui fêtera ses 18 ans le 25 octobre- effectue cette semaine sa rentrée en 2e et dernière année au UWC Atlantic World College, au Pays de Galles. Tous les enfants royaux fréquentent donc désormais une école différente. (Belga)