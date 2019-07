Les eurodéputés connaissent leurs commissions pour la prochaine législature

(Belga) Les eurodéputés belges francophones connaissent désormais les commissions du Parlement européen au sein desquelles ils siégeront en tant que membres effectifs lors de cette législature. Voici un récapitulatif de leurs affectations.

Au cours des cinq prochaines années, Maria Arena (PS/S&D) sera active au sein de la commission des affaires étrangères ainsi que de la sous-comission des droits de l'Homme. Son collègue de parti, Marc Tarabella, officiera pour sa part dans la commission du développement. L'ancien président du MR, Olivier Chastel (Renew Europe), qui fait son entrée au Parlement européen, intègre les commissions des budgets et du contrôle budgétaire ainsi que celle des affaires économiques et monétaires. Frédérique Ries (MR/Renew Europe) représentera de son côté les libéraux en commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, mais aussi dans celle des pétitions. Outre sa présence en conférence des présidents où il siège pour le groupe Verts/ALE, Philippe Lamberts (Ecolo) côtoiera M. Chastel en commission des affaires économiques et monétaires. L'autre écologiste francophone de l'hémicycle, Saskia Bricmont, rejoint la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. L'ancien président du cdH, Benoît Lutgen (PPE), intègre lui la commission des transports et du tourisme, tandis que l'élu du PTB, Marc Botenga (GUE), siège dans celle de l'industrie, de la recherche et de l'énergie. Deux Belges néerlandophones présideront par ailleurs des commissions à l'entame de cette législature. Petra De Sutter (Groen) prendra la tête de celle du marché intérieur et de la protection du consommateur, tandis que Johan Van Overtveldt (N-VA) présidera la commission des budgets.