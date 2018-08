Les experts estiment que le pont à Gênes doit être rapidement détruit ou alors renforcé

(Belga) Ce qui reste du pont Morandi de Gênes doit rapidement être renforcé ou alors détruit afin d'éviter d'autres accidents, estiment plusieurs experts chargés par le ministère de l'Infrastructure et du Transport de rendre un rapport sur la catastrophe, annonce l'agence de presse italienne ANSA.

L'avertissement ne vaut que pour la partie orientale du pont sous laquelle se trouvent plusieurs immeubles à appartements évacués. Les pompiers ont interdit totalement lundi l'accès au site. Les personnes évacuées ne peuvent désormais plus aller, sous escorte, chercher des affaires chez elles, des bruits inquiétants ayant été entendus dans la structure du pont. Le pont Morandi, vieux de 51 ans, s'est partiellement effondré le 14 août dernier. Plus de 30 véhicules ont été précipités dans le vide d'une hauteur de 45 mètres. Quarante-trois personnes ont perdu la vie dans cette catastrophe. Le pont reliait les parties occidentale et orientale de la ville italienne de Gênes. (Belga)