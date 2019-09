Les F-16 belges interceptent quatre avions russes au-dessus de la mer Baltique

(Belga) Des chasseurs F-16 belges déployés depuis la fin août en Lituanie ont intercepté mardi quatre avions russes survolant de manière non autorisée l'espace aérien de l'Otan. Il s'agissait de deux TU-160 Blackjack (Tupolev) et de deux SU-27 (Soukhoï) ne disposant pas de plan de vol. "Les deux F-16 ont escorté de manière professionnelle ces avions jusqu'aux frontières de l'Otan", indique la Belgian Air Force.

Les aviations alliées se relaient depuis mars 2004, la date de l'élargissement de l'Otan à sept pays d'Europe de l'est. Les chasseurs de l'Otan doivent être prêts à décoller en quelques minutes, 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, pour protéger, au nom de la solidarité entre alliés, l'espace aérien de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie. Ces pays sont membres de l'Alliance atlantique depuis 2004 mais ont fait le choix de ne pas posséder d'avions de combat. (Belga)