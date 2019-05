Les familles royales d'Europe aux funérailles du grand-duc Jean du Luxembourg

Une trentaine de têtes couronnées européennes, dont la famille royale belge et la princesse Anne du Royaume-Uni, ont rendu un dernier hommage samedi à Luxembourg au grand-duc Jean, décédé le 23 avril à 98 ans.

Se pressant aux alentours de la cathédrale, sous une pluie glaciale, des centaines de Luxembourgeois ont assisté à la cérémonie sur des écrans géants, dans une ville aux drapeaux luxembourgeois en berne et aux rues ornées de portraits du grand-duc Jean, a constaté l'AFP sur place.

Aux premiers rangs, de très nombreux souverains, le prince Albert II de Monaco, la reine Margrethe du Danemark, mais ausi d'anciens présidents comme le Français Nicolas Sarkozy ou l'Allemand Joachim Gauck, ont assisté à la cérémonie.

Egalement présents, le président de la Commission européenne, le Luxembourgeois Jean-Claude Juncker, ainsi que les membres du gouvernement du Grand duché, comme le Premier ministre Xavier Bettel.

L’ancien souverain, décédé le 23 avril, a régné 36 ans sur ce petit Etat prospère du Benelux (entre 1964 et 2000).

Il vivait en retrait depuis son abdication au tournant du siècle en faveur de son fils aîné Henri.

"Notre grand-duc Jean était un homme d’une charité, d’un amour discret", a déclaré l’archevêque de Luxembourg, Monseigneur Jean-Claude Hollerich, dans une homélie prononcée en français, l'une des trois langues officielles du Luxembourg, avec l'allemand et le luxembourgeois.

Revenant sur la vie du défunt, marquée par l'exil forcé après l’invasion nazie au début de la Deuxième Guerre mondiale, M. Hollerich a lancé: "le grand-duc Jean a aimé le Luxembourg". "Et après sa mort ... nous l’avons bien vu ... les Luxembourgeois aiment le Grand-Duc Jean", a-t-il ajouté.

Jean fut soldat de l’armée britannique durant la Seconde Guerre mondiale, et participa à ce titre au Débarquement de Normandie, puis à la libération de son pays, ce que ses compatriotes n'ont jamais oublié.

En hommage à ce passé, des cornemuses ont joué "The flowers in the forest", une chanson traditionnelle écossaise.

"Tourné vers les autres, il avait cette faculté d’écoute exceptionnelle qui touchait chaque personne qu’il rencontrait", avait estimé dans un message adressé à la population samedi matin le grand-duc Henri, l'actuel souverain du Luxembourg, très ému pendant la cérémonie.

"Il était notre scout n°1 au Luxembourg", a affirmé Nicole, Luxembourgeoise de 23 ans qui a participé au petit matin, avec des centaines d’autres scouts du Grand-Duché, à une marche suivie d’une chaîne des adieux, en mémoire de celui qui était aussi chef scout.

Le grand-duc Jean a été inhumé dans la crypte royale située sous la cathédrale, reposant à côté de son épouse la grande-duchesse Joséphine-Charlotte, sœur aînée des rois de Belgique Baudouin et Albert II, et de ses parents, la grande-duchesse Charlotte et le prince Félix de Bourbon-Parme.