Les festivaliers du Rock Werchter attendent la prestation d'Ed Sheeran

(Belga) Plus de 20.000 personnes étaient déjà rassemblées vers 18h00 au festival Rock Werchter dans l'attente du concert du chanteur britannique Ed Sheeran prévu à 21h00. Le show, dont les billets avaient été mis en vente le 8 juillet 2017, avait été sold out en une heure. Quelque 65.000 festivaliers sont attendus au total dimanche.

L'organisateur Live Nation a pris un certain nombre de mesures préventives au vu des fortes chaleurs. De l'eau gratuite est ainsi disponible dans tous les blocs sanitaires. Des points de rafraîchissement ont également été mis en place avec de l'eau non potable en plusieurs endroits. Un système de brumisation a par ailleurs été installé. Les visiteurs ne sont pas autorisés à apporter des parapluies et des parasols sur le site mais ils peuvent disposer de leur crème solaire pour autant qu'elle soit dans des contenants de moins de 100 ml. De la crème solaire est aussi distribuée gratuitement. Il est en outre conseillé de porter un chapeau ou une casquette. (Belga)