Les frontières européennes rouvrent progressivement: où pourrez-vous voyager dès demain?

Le retour à la libre de circulation en Europe s'est fait en ordre dispersé. Voici les pays qui rouvrent leurs frontières dès demain et ceux qui les maintiennent fermées. Les informations évoluent chaque jour, RTL INFO vous propose une liste non-exhaustive des conditions connues à l'heure actuelle.

Après trois mois d'isolement à l'intérieur de leurs frontières nationales, les Européens vont retrouver lundi la possibilité de voyager plus facilement d'un pays à l'autre, en raison du recul de la pandémie de nouveau coronavirus. A partir du 15 juin, il sera désormais possible pour les Belges de faire des voyages non-essentiels. Plus besoin d'attestation ou justificatif, les déplacements sont à nouveau autorisés.

Pour réaliser cette liste, nous nous sommes basés sur le site belge des Affaires Etrangères ainsi que sur ceux des pays européens. A noter que les informations évoluent vite, notre article est susceptible d'être mis à jour en fonction des dernières actualités.

> VOYAGES AUTORISES DÈS LUNDI: la plupart des frontières de l'espace Schengen rouvertes

France

La France lèvera lundi 15 juin à minuit l’ensemble des restrictions de circulation à ses frontières intérieures européennes mises en place pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. La France prévient qu'elle appliquera "la réciprocité" aux pays imposant des restrictions à ses ressortissants.

Luxembourg

Le Grand-Duché de Luxembourg n'a jamais fermé ses frontières.

Allemagne

Depuis le 30 mai, les Belges sont autorisés à traverser la frontière pour rendre visite aux membres de leur famille résidant en Allemagne.

Pays-Bas

Depuis le 30 mai, les Belges sont autorisés à traverser la frontière pour rendre visite aux membres de leur famille résidant en Pays-Bas ou pour y faire des achats.

Italie

L'Italie avait donné le signal dès le 3 juin en se rouvrant à tous les voyageurs... alors même que la plupart des Etats maintenaient des restrictions avec ce pays qui fut l'un des foyers de la pandémie en Europe.

Suède

La Suède est restée accessible aux voyageurs de l’Union Européenne.

Autriche

L'Autriche va rouvrir ses frontières dès le 15 juin. Pas de test exigé pour les voyageurs entrant sur le territoire.

Pologne

La Pologne ouvre ses frontières le 15 juin. Pas de mise en quarantaine de 14 jours pour les voyageurs en provenance de pays européens.

Chypre

Après une fermeture de ses frontières pendant près de trois mois en raison du coronavirus, Chypre accueille de nouveau les touristesdepuis le 9 juin, offrant même de couvrir leurs frais de santé en cas de contamination sur l'île méditerranéenne.

Lituanie

Le pays reste ses frontières fermées et ne donne pas d'information sur sa date de réouverture.

Portugal

Le Portugal ouvre ses frontières le 15 juin. Pas de mise en quarantaine de 14 jours pour les voyageurs en provenance de pays européens. De son côté, le ministère belge des Affaires Etrangères déconseillent ce voyage. "Tous les voyages non-essentiels de et vers le Portugal restent déconseillés. Le nombre de cas d’infections de coronavirus au Portugal est toujours en ligne croissante", peut-on lire sur le site belge.

Les 4 pays, non membres de l'Union Européenne, mais associés à l'Espace Schengen (Liechtenstein, Islande, Norvège et Suisse) rouvrent également leurs frontières au 15 juin.

> FRONTIÈRES OUVERTES MAIS DES RESTRICTIONS

République Tchèque

La République tchèque ouvre ses frontières le 15 juin, mais les Belges devront fournir un certificat de test négatif au virus.

Croatie

La Croatie a ouvert jeudi sa frontière sans conditions pour les ressortissants de 10 pays de l'Union européenne. Les touristes belges sont les bienvenus en Croatie mais ils doivent être en mesure de présenter les documents requis (contrat de location, acte de propriété, réservation d'hébergement, leasing d'un bateau...) à la frontière, précise l'Office du tourisme croate en Belgique pour éviter toute confusion.

Royaume-Uni

La Grande-Bretagne n'a jamais fermé ses frontières, et n'aura donc pas à les rouvrir formellement le 15 juin. En revanche, elle impose depuis le 8 juin une quarantaine de 14 jours à tous les voyageurs arrivant de l'étranger, y compris les Britanniques, pour éviter l'importation de nouveaux cas pendant le déconfinement.

Irlande

Toute personne arrivant en Irlande depuis l’étranger (à l’exception de l’Irlande du Nord) doit se soumettre à une quarantaine (isolement) de 14 jours.

Islande

Possibilité de franchir les frontières dès le 15 juin pour les Belges à condition de respecter une quarantaine de 14 jours.

Estonie

Les passagers des pays à risque doivent rester en quarantaine pendant 14 jours après leur arrivée. La police surveille le respect de cette directive. Un pays à haut risque est un pays où le nombre cumulé d'infections pour 100 000 habitants au cours des 14 derniers jours est supérieur à 15. La Belgique est actuellement encore un pays à haut risque.

Lituanie

Voyager depuis la Belgique vers la Lituanie est à nouveau possible, à condition toutefois pour les voyageurs de respecter une quarantaine obligatoire de 14 jours à leur arrivée.

> ILS REPOUSSENT L'OUVERTURE

Grèce

A partir du 15, les passagers des vols en provenance d’une liste de 29 pays seront seulement soumis à des tests aléatoires et dispensés de l’obligation d’auto-confinement. La Belgique n’a pas été reprise dans cette liste. Impossible donc pour les Belges de se rendre en Grèce avant le 1er juillet.

Espagne

L'Espagne rouvrira ses frontières avec tous les pays de l'Union européenne à l'exception du Portugal le 21 juin.

Danemark

Le Danemark a annoncé l'ouverture le 15 juin de ses frontières aux ressortissants allemands, norvégiens et islandais, repoussant à la fin de l'été l'entrée sur son territoire des ressortissants des autres pays de l'UE et du Royaume-Uni.

Bulgarie

Le gouvernement bulgare a décidé que les Belges (comme plusieurs autres nationalités) ne sont plus autorisés à entrer en Bulgarie. Les exceptions sont les parents de Bulgares, ou les personnes qui résident depuis longtemps en Bulgarie, à condition que ces personnes restent 14 jours en quarantaine obligatoire à domicile après leur arrivée en Bulgarie.

Slovaquie

Seules les personnes qui ont leur résidence habituelle en Slovaquie (temporaire ou permanente) sont admises sur le territoire slovaque. Les voyages touristiques ne sont pas autorisés. Des contrôles sont effectués aux frontières, les aéroports internationaux sont fermés et les lignes internationales de train et de bus sont suspendues. Des exceptions sont d’application pour les travailleurs frontaliers, les chauffeurs routiers, les étudiants étrangers ou les ressortissants européens en transit. Une quarantaine de 14 jours doit être respectée dès l’entrée sur le territoire