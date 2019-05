Les funérailles du Grand-Duc Jean de Luxembourg ont lieu aujourd'hui: un événement à suivre sur RTL INFO

Les funérailles du Grand Duc Jean de Luxembourg ont lieu ce samedi. Il sera enterré dans la crypte de la Cathédrale Notre-Dame de Luxembourg. Vous pourrez suivre ces funérailles nationales dès 10h sur notre site et sur RTL TVI.

L'édition spéciale sera présentée par Thomas de Bergeyck.

La famille royale belge sera représentée. Le Roi et la Reine iront rendre un dernier hommage à celui qui a régné sur le Grand-Duché du Luxembourg durant 36 ans. Les anciens souverains, Albert et Paola, seront également présents aux funérailles, tout comme la princesse Astrid et le prince Lorenz, le prince Laurent et la princesse Léa, a précisé le palais royal.

La famille royale belge est intimement liée à celle du grand-duc étant donné que ce dernier avait épousé Joséphine-Charlotte, soeur des rois Baudouin et Albert II, avec laquelle il a eu cinq enfants. Celle-ci était décédée en 2005.

Né le 5 janvier 1921, Jean, cinquième souverain de la dynastie créée en 1890, avait accédé au trône à l'âge de 43 ans, le 12 novembre 1964, après l'abdication de sa mère, la grande-duchesse Charlotte. Il a lui-même abdiqué en 2000.