Les hommes accusés par Londres disent avoir été à Salisbury en touristes

(Belga) Les deux hommes accusés par Londres d'avoir empoisonné l'ex-espion russe Sergueï Skripal et sa fille en Angleterre ont confirmé jeudi s'être rendus en mars à Salisbury, disant y être allés en touristes.

Interviewés par la télévision russe RT, les deux hommes qui ressemblent aux deux suspects dont les photos ont été diffusées par le Royaume-Uni ont déclaré qu'ils voulaient "visiter la cathédrale" de Salisbury. Ils ont aussi confirmé que leur nom était bien Alexandre Petrov et Ruslan Bochirov, comme indiqué par Londres qui les accuse d'être des agents du renseignement militaire russe, le GRU. "Nous sommes ceux qui ont été montrés sur les photos: Ruslan Bochirov et Alexander Petrov", ont déclaré les deux hommes, selon des propos en russe traduits en anglais par RT, ajoutant qu'il s'agit de leurs vrais noms. "Nos amis nous avaient suggéré depuis longtemps que nous visitions cette ville fabuleuse", poursuivent-ils dans cette interview pour expliquer ce qu'ils faisaient à Salisbury, Alexander Petrov ajoutant qu'ils voulaient découvrir "la célèbre cathédrale de Salisbury", connue dans le monde entier. "Elle est connue pour sa flèche de 123 mètres et son horloge, la plus ancienne du monde à toujours fonctionner", poursuit-il dans cette interview, d'après les images diffusées par RT. Selon Londres, l'attaque a été perpétrée par deux "officiers" du GRU, identifiés par la police britannique comme étant les ressortissants russes Alexander Petrov et Ruslan Bochirov, deux noms que la police soupçonne d'être des noms d'emprunt. Ils font l'objet d'un mandat d'arrêt. Depuis le départ, le Royaume-Uni accuse Moscou d'être à l'origine de l'attaque, qui avait engendré une grave crise diplomatique entre le Kremlin et les Occidentaux. Les Skripal ont survécu à l'empoisonnement, ainsi qu'un policier contaminé en leur portant secours. (Belga)