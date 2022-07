Les huit occupants de l'avion cargo qui s'est écrasé en Grèce sont morts

(Belga) Les huit occupants de l'avion cargo qui s'est écrasé en Grèce samedi soir sont morts. Les autorités, quant à elles, s'inquiètent du risque de dégagement de fumées toxiques et ont demandé aux habitants de garder portes et fenêtres fermées et d'éteindre la climatisation.

L'avion en question, un Antonov An-12, avait décollé plus tôt dans la journée de la ville serbe de Nis et se dirigeait vers la capitale jordanienne Amman. Le pilote aurait demandé l'autorisation d'effectuer un atterrissage d'urgence à Kavala, dans le nord-est de la Grèce, en raison de problèmes de moteur. L'avion s'est finalement écrasé en feu près du village de Paleochori, dans une zone inhabitée située à environ 40 kilomètres de l'aéroport. Il y avait huit personnes à bord. Aucun d'entre eux n'a survécu à l'accident. Divers médias ont affirmé que l'avion transportait des armes et/ou des munitions pour l'Ukraine, notamment parce que des témoins ont déclaré que plusieurs explosions ont été entendues peu après le crash. Officiellement, on ne sait pas encore quelle cargaison l'avion transportait. Les pompiers et les services d'urgence sont d'abord arrivés en masse sur les lieux, mais se sont ensuite retirés en attendant l'arrivée d'équipes spéciales, après que deux secouristes ont dû être emmenés à l'hôpital en raison de difficultés respiratoires. Tous les journalistes et spectateurs présents ont également reçu l'ordre de quitter la zone immédiatement. (Belga)