Les incendies en Grèce touchent des quartiers au nord d'Athènes: les habitants fuient leurs maisons ravagées (vidéo)

Des milliers de personnes ont fui leurs maisons au nord d'Athènes après qu'un incendie de forêt a atteint des zones résidentielles, comme à Barympompe sur la vidéo ci-dessus. La Grèce était aux prises avec sa pire vague de chaleur depuis des décennies.

L'incendie a envoyé un énorme nuage de fumée au-dessus d'Athènes et a provoqué de multiples évacuations près de Tatoï, à 21 km au nord. Les habitants ont quitté leur domicile en voiture et en moto, se dirigeant vers la capitale dans un manteau de fumée.

"C'est un grand incendie et il faudra beaucoup de travail pour le maîtriser", a déclaré le gouverneur régional du Grand Athènes, George Patoulis, à la télévision publique ERT. "Le feuillage est très dense dans ces zones et il est très desséché à cause de la canicule, donc les conditions sont difficiles."





Alors que les flammes s'approchaient de leurs maisons, des résidents ont été vus en train de courir vers leurs voitures, le visage recouvert de chiffons humides pour les protéger de l'épaisse fumée. Un groupe s'est arrêté pour aider le personnel d'une école d'équitation à pousser leurs chevaux dans des camions pour échapper aux flammes.

Avec l'intensification de la canicule brûlant la Méditerranée orientale, les températures ont atteint 42°C dans certaines parties de la capitale grecque. Les autorités ont décrit ces températures comme les pires en Grèce depuis 1987.

Ces conditions météorologiques extrêmes ont alimenté des incendies de forêt meurtriers en Turquie et des incendies en Italie, en Grèce et en Albanie. Des incendies de forêt ont également fait rage dans d'autres parties de la Grèce, provoquant des évacuations dans une zone côtière du sud du Péloponnèse ainsi que sur les îles d'Eubée et de Kos, ont indiqué les autorités.

Les incendies ont incité la star du basket-ball grec Giannis Antetokounmpo à annuler les célébrations prévues à Athènes pour le championnat NBA qu'il a récemment remporté avec les Milwaukee Bucks. "Nous espérons qu'il n'y aura pas de victimes de ces incendies, et bien sûr, nous reporterons (sic) la célébration d'aujourd'hui", a-t-il écrit dans un tweet.

Auparavant, les autorités avaient fermé des sites antiques, dont l'Acropole, pendant l'après-midi. Le site, qui est normalement ouvert en été de 8h à 20h, aura des horaires d'ouverture réduits ce vendredi, fermant entre 12h et 17h. Cinq avions bombardiers d'eau et cinq hélicoptères ont été impliqués dans la lutte contre l'incendie près d'Athènes, dont un avion amphibie Beriev Be-200 loué à la Russie.

L'incendie a endommagé des pylônes électriques, mettant à rude épreuve un réseau électrique déjà sous pression en raison de l'utilisation accrue de la climatisation. Les pompiers grecs ont maintenu une alerte pour la majeure partie du pays mardi et mercredi, tandis que les services publics et certains services privés ont modifié les heures d'ouverture pour permettre les fermetures l'après-midi.