Les indépendantistes catalans en prison interrompent leur grève de la faim

Quatre indépendantistes catalans, incarcérés dans l'attente du procès pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne en octobre 2017, ont arrêté leur grève de la faim entamée début décembre, a annoncé jeudi leur porte-parole.

Jordi Sanchez, ex-président de l'influente association séparatiste ANC, Jordi Turull, Josep Rull et Joaquim Forn, trois anciens membres du gouvernement catalan de Carles Puigdemont, avaient entamé cette grève de la faim pour dénoncer l'"injustice" dont ils s'estiment victimes de la part de la justice espagnole. Jordi Turull et Jordi Sanchez avaient entamé une grève de la faim le 1er décembre, dans la prison de Lledoners, à 60 km au nord de Barcelone. Ils ont été rejoints deux jours plus tard par les anciens "ministres" régionaux Josep Rull et Joaquim Forn. Tous entendaient ainsi protester contre la lenteur du Tribunal constitutionnel à examiner leurs recours qui vise, selon eux, à les empêcher de saisir rapidement la justice européenne. Dans une lettre rendue publique mercredi, Puigdemont leur avait cependant demandé d'envisager de mettre fin à leur grève de la faim. "Il faut penser à sauvegarder son droit à la vie et à la santé, et garantir sa participation avec toutes ses facultés pour assurer la défense dans la période de procès qui arrive et, par la suite, pour le futur politique du pays", peut-on lire dans le courrier signé également par les anciens présidents catalans Artur Mas, Jordi Pujol, José Montilla et Pasqual Maragall, ainsi que par Rafael Ribó. Les quatre grévistes de la faim font partie de neuf ex-dirigeants indépendantistes accusés de "rébellion" pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne en octobre 2017 et qui sont actuellement en détention provisoire.