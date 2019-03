Les libéraux européens présentent leur "Team Europe", avec Vestager et Verhofstadt

(Belga) Les libéraux européens ont lancé jeudi au palais d'Egmont leur campagne en vue des élections européennes prévues à la fin du mois de mai. Ils seront emmenés par une équipe de sept membres, baptisée "Team Europe", dans laquelle figurent l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt et la commissaire danoise Margrethe Vestager.

Alors que le S&D et le PPE ont présenté chacun un candidat phare ("spitzenkandidaat"), respectivement Frans Timmermans et Manfred Weber, pour succéder à Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission, la famille libérale (ADLE) a quant à elle avancé une équipe de sept membres pour la campagne à venir. Margrethe Vestager, que Copenhague ne soutient pour l'instant pas pour rempiler à la Commission, est bien présente dans cette "Team Europe". Elle entend jouer un rôle actif dans les prochains mois et ne désespère pas d'obtenir le soutien du gouvernement danois. "Tant que l'on n'obtient pas un non rapide, on peut espérer un oui lent", a-t-elle déclaré dans la presse de son pays. En tant que commissaire à la Concurrence, Mme Vestager est devenue l'une des personnalités les plus en vue des institutions européennes. Durant son mandat, elle a entre autres sanctionné Google, Apple ou encore refusé la fusion entre les géants ferroviaires Alstom et Siemens. Pour mener les libéraux vers le meilleur résultat possible, leur chef de groupe au Parlement européen, Guy Verhofstadt, se lance lui aussi dans la bataille afin de faire front face à ceux qui "veulent détruire l'Union européenne". L'Allemande Nicola Beer, l'Italienne Emma Bonino, la commissaire slovène Violeta Bulc, la Hongroise Katalin Cseh et l'Espagnol Luis Garicano complètent l'équipe libérale. (Belga)