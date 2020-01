Les ménages belges consacrent moins de 6% de leur budget dans la restauration

(Belga) Les ménages belges consacraient 5,7% de leur budget à des sorties au restaurant ou dans des cafés en 2018. La Belgique se situe légèrement en deçà de la moyenne européenne (7%), selon des données fournies mercredi par l'office européen de statistique.

Le premier bulletin d'informations d'Eurostat de l'année, en ce lendemain de fêtes, est donc consacré à la bouffe. Si les ménages belges se situent dans la deuxième moitié du classement, en Europe de l'Est, on semble privilégier encore plus la cuisine maison. Les Roumains ne consacrent que 1,9% de leur budget à des frais de restauration (comprenant les cafés, les marchands ambulants, les livraisons à domicile...), les Polonais 3% et leurs voisins lituaniens 3,4%. Le niveau de vie ne semble pas particulièrement lié à la part consacrée aux sorties gastronomiques puisque les Allemands ne dépensent que 4,3% dans ce domaine. Par contre, il se peut qu'un climat ensoleillé incite un peu plus à sortir au restaurant. Six pays du bassin méditerranéen figurent ainsi parmi les huit premiers pays européens. L'Espagne est 2e avec 13%, Malte 3e avec 12,6%, la Grèce 4e avec 12,4% (données 2017). Le Portugal (9,2%), Chypre (9,1%) et l'Italie (7,8%) occupent les rangs 6 à 8. C'est cependant l'Irlande qui arrive en tête de classement avec 14,4%. Elle a signé une forte progression en dix ans (11,5% en 2008) et est parvenue à détrôner l'Espagne qui était première en 2008 avec 13,8%. (Belga)