Les Nations Unies confirment la mort de 816 civils en Ukraine

(Belga) Les Nations Unies ont confirmé vendredi la mort de 816 civils en Ukraine. Ce nombre était de 780 jeudi. Le nombre vérifié de civils blessés pendant la guerre est passé, quant à lui, de 1.252 à 1.333.

Toutes les victimes n'ont cependant pas été signalées à l'ONU et il est également difficile de confirmer les cas connus en raison de la guerre qui fait rage. L'organisation estime à ce titre que les chiffres sont en fait beaucoup plus élevés. A Marioupol en particulier, selon des informations non confirmées, de nombreux habitants, environ 2.500, seraient morts. Dans la capitale Kiev, 222 personnes dont 60 civils et quatre enfants ont été tuées depuis le début de la guerre il y a trois semaines, ont annoncé vendredi les autorités locales. Les Nations Unies ont par ailleurs pu documenter la mort de 59 enfants au total. Le nombre d'enfants blessés est lui de 74. (Belga)