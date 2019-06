Bruxelles: 600 scooters électriques partagés de la société Felyx à partir de mi-juin

Les scooters électriques partagés de l'entreprise néerlandaise Felyx s'ajouteront à la mi-juin à l'offre déjà multiple de tels moyens de locomotion en libre service et disponibles via application à Bruxelles. Pour Felyx, c'est une première incursion à l'étranger, après s'être installé à Amsterdam, La Haye et Rotterdam. 614 e-scooters de cette marque seront disposés dans plusieurs communes de la capitale belge: Bruxelles-Ville, Ixelles, Saint-Gilles, Etterbeek et Uccle. Ils y entreront en concurrence avec les scooters Scooty.

Felyx envisagera dans un second temps, éventuellement, d'élargir sa zone d'action dans la ville. Selon un cofondateur de l'entreprise, Quinten Selhorst, Bruxelles a un bon potentiel pour les scooters électriques en libre service, de par son "caractère international", et la présence de "beaucoup d'étudiants, jeunes travailleurs et expats", soit des gens qui utilisent volontiers "un système partagé". Comme pour les services d'e-trottinettes partagées qui ont envahi les rues de Bruxelles, les scooters Felyx pourront être localisés et loués via une application. Leur vitesse est limitée à 45 km/h et ils sont tous pourvus de casques. "Nous nous installons réellement à Bruxelles, où nous allons travailler avec une équipe et des partenaires locaux, pour le changement des batteries et la réparation des scooters", précise encore Quinten Selhorst. (Belga)