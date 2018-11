Les négociations sur le budget 2019 de l'UE suspendues par le Parlement et le Conseil

(Belga) Les négociations relatives au budget de l'Union européenne pour 2019 ont été suspendues dans la soirée de vendredi à samedi à Bruxelles. Les négociateurs représentant le Parlement européen ont quitté la table des négociations, a confirmé une source officielle allemande à l'agence de presse dpa.

Les discussions devraient reprendre lundi après une série de nouvelles consultations, selon une déclaration du Conseil. D'après des sources européennes, parmi les questions à traiter lors de la réunion des ministres des Finances de l'UE et les négociateurs du Parlement européen celle de l'aide aux réfugiés syriens en Turquie a posé problème. Les deux parties doivent rapprocher leur point de vue alors que traditionnellement les Etats membres veulent serrer le cordon de la bourse et les eurodéputés sont plus demandeurs. "La différence entre le discours des chefs d'Etat et de gouvernement et le comportement du Conseil de l'UE fait preuve de mépris envers la délégation du Parlement européen. Pour nous, ce budget comporte une vision politique. Nous avons besoin d'un budget 2019 à la hauteur de nos paroles pour soutenir les gens, les jeunes, les PME, relever le défi de la sécurité et gérer les politiques de migration", a commenté le député français libéral Jean Arthuis qui préside la commission chargée du budget au Parlement européen. "Nous nous battons désormais pour quelques millions d'euros sur un budget de 165 milliards d'euros - tout ça à l'approche des élections européennes en mai. Le manque de flexibilité du conseil est insoutenable", a vertement critiqué le parlementaire. "Le Conseil maintient ses objectifs pour le budget de l'année prochaine", a affirmé pour sa part Hartwig Löger, le ministre des Finances autrichien qui dirige les négociations sur le budget européen 2019. "Nous sommes prêts à entamer une discussion constructive avec le Parlement pour dégager un accord lundi", a-t-il assuré. Un accord doit être trouvé avant l'expiration de la période de négociation fixée à 21 jours, soit avant lundi minuit, sinon une nouvelle proposition budgétaire devra être soumise par la Commission européenne. (Belga)