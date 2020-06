Les parents de Maddie McCann affirment ne pas avoir reçu la lettre confirmant son décès

(Belga) Les parents de Maddie McCann, disparue en 2007 au Portugal, ont affirmé qu'ils n'ont pas reçu de lettre de la part de la justice allemande qui confirme que leur fille est décédée. Les médias britanniques l'ont rapporté mardi.

Hans Christian Wolters, le procureur de la ville allemande Braunschweig, avait déclaré précédemment dans les médias allemands qu'une lettre avait été envoyé aux parents, confirmant la mort de leur fille. Après une communication officielle du parquet allemand confirmant le décès de la jeune Maddie, les parents avaient demandé des preuves. Ils n'ont jamais abandonné l'idée que leur enfant était encore vivant. Selon les médias britanniques, Kate et Gerry McCann ont affirmé "furieusement" dans une déclaration qu'ils n'avaient pas reçu une telle lettre. Le couple a ajouté que de fausses informations circulent dans les médias depuis le nouvel appel à témoins. Selon le Daily Mail, la justice allemande enquête également sur le lien entre Christian Brückner, le nouveau suspect dans l'affaire Maddie, et le viol et le meurtre avec mutilations d'un jeune garçon de 13 ans à Francfort en 1998. (Belga)