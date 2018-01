Les partenaires de coalition pressentis se mettent d'accord sur le regroupement familial en Allemagne

(Belga) Le bloc conservateur CDU et CSU autour de la Chancelière Angela Merkel et le parti social-démocrate SPD sont, au cours de leurs négociations pour la formation d'une nouvelle coalition, tombés d'accord sur la question sensible que constitue le regroupement familial des réfugiés. Ces regroupements familiaux pour les migrants qui souhaitent faire venir des membres de leur famille en Allemagne seront suspendus jusqu'au 31 juillet.

Le nombre de regroupements familiaux concerneront ensuite 1.000 personnes maximum par mois. Des exceptions seront prévues pour des cas particulièrement problématiques, indiquait-on mardi dans les milieux proches des négociateurs. CDU, CSU et SPD s'étaient déjà mis d'accord précédemment sur une limitation mensuelle. (Belga)