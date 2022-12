Les Pays-Bas promettent 2,5 milliards d'euros à l'Ukraine en 2023

(Belga) Le gouvernement néerlandais a annoncé vendredi la mise à disposition d'une enveloppe totale de 2,5 milliards d'euros en soutien à l'Ukraine en 2023, en grande partie destinée à l'aide militaire.

"Près de deux milliards sont destinés au soutien militaire", a précisé le Premier ministre néerlandais Mark Rutte lors d'une conférence de presse à La Haye. "Le reste ira à l'humanitaire, à la reconstruction de l'infrastructure" et à la lutte contre l'impunité, a-t-il ajouté. "L'utilisation exacte de la contribution dépend des besoins des Ukrainiens et donc du déroulement de la guerre", a également souligné le gouvernement dans un communiqué. L'aide aux travaux de réparation est destinée à la remise en état des infrastructures - dont les infrastructures énergétiques - des hôpitaux, de logements, de l'agriculture et pour des opérations de déminage, a détaillé le gouvernement. La ministre néerlandaise de la Défense Kajsa Ollongren a indiqué la semaine dernière que les Pays-Bas avaient jusqu'alors fourni près d'un milliard d'euros d'aide militaire à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février. "Tant que la Russie continuera à faire la guerre à l'Ukraine, les Pays-Bas continueront à soutenir l'Ukraine", sur le plan militaire, humanitaire et diplomatique, a déclaré sur Twitter M. Rutte vendredi matin, ajoutant qu'il venait d'avoir le président ukrainien au téléphone à ce sujet. (Belga)