Les Pays-Bas recommandent la quarantaine aux touristes belges de la province d'Anvers

(Belga) Les touristes belges de la province d'Anvers sont invités à se mettre en quarantaine pendant 14 jours dès leur arrivée aux Pays-Bas, a confirmé mercredi la porte-parole des Affaires consulaires pour le ministère néerlandais des Affaires étrangères, Willemien Veldman.

Sur les conseils de l'Institut royal de la Santé publique (RIVM), les Pays-Bas ont placé mardi soir la province d'Anvers en zone orange, à cause de la hausse du nombre de cas de coronavirus dans cette région. "Ne vous rendez dans la province d'Anvers, y compris dans la ville d'Anvers, que si c'est vraiment nécessaire. Donc pas pour le tourisme", peut-on lire sur le site internet du ministère néerlandais des Affaires étrangères. "Vous pouvez traverser la province pour vous rendre à votre destination si elle se trouve en dehors de la zone orange, mais ne vous arrêtez pas pour vous reposer ou vous ravitailler en carburant." Les Néerlandais qui se sont rendus à Anvers sont invités à se mettre en quarantaine pendant 14 jours dès leur retour. Il en va de même pour les Belges qui vivent dans la province d'Anvers et qui ont des projets de voyage aux Pays-Bas. Lorsqu'ils arrivent sur leur lieu de vacances, il leur est vivement conseillé de se mettre en quarantaine. Il s'agit d'une recommandation et non d'une obligation. (Belga)