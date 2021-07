Les pompiers italiens continuent de lutter contre les flammes en Sicile : plus de 200 feux de forêts ont pris au sud du pays

Les pompiers italiens déployés en Sicile ont lutté toute la nuit et jusqu'aux premières heures de la journée de vendredi contre les incendies de forêt qui sévissent au sud de Palerme, autour des villages d'Altofonte et de Piana degli Albanesi. Selon le décompte des pompiers, quelque 240 départs de feu sont à déplorer dans le pays.

Une vidéo partagée par les pompiers eux-mêmes montre de nombreux foyers d'incendie présents sur les flancs des collines et dégageant une épaisse fumée au-dessus de la zone. La tâche est rendue compliquée à cause du vent qui continue de repousser les flammes. Deux avions ont été déployés pour aider les hommes sur le terrain.

La veille déjà, les secouristes avaient signalé des dizaines d'opérations liées à des feux de forêt. L'autorité de protection civile de Sicile s'attendait à ce que le plus haut niveau de risque d'incendie soit atteint vendredi dans presque toutes les provinces de cette île très prisée par les touristes.

Exacerbés par la sécheresse et les températures élevées

La plupart de ces incendies ont débuté à cause de maladresses ou de comportements volontairement malveillants, selon les autorités italiennes. Mais ils sont exacerbés par l'importante sécheresse et les températures bien supérieures à 30 degrés que connaît actuellement l'île italienne. D'autres régions d'Italie sont également touchées par les flammes, comme l'ouest de l'île de Sardaigne, où d'importants dégâts sont à déplorer. Dans les régions du sud du pays, les pompiers ont dû intervenir à de nombreuses reprises pour faire face à des feux de brousse et de forêt.

Selon le décompte des hommes du feu italiens, quelque 240 départs de feu sont à déplorer dans le pays. Les régions italiennes ont émis pas moins de 34 demandes d'assistance pour des bombardiers, avait d’ailleurs confirmé l'autorité italienne de protection civile jeudi.

Pas le même climat au nord du pays

Le nord de l'Italie, en revanche, subit une toute autre météo avec de fortes précipitations qui ont provoqué des inondations. Les provinces le long du Lac de Côme en Lombardie sont les plus touchées.