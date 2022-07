Les postiers britanniques mordus par des chiens en moyenne 32 fois par semaine: "L'ampleur du problème ne doit pas être sous-estimée"

Les postiers britanniques subissent en moyenne 32 morsures de chiens par semaine. Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, la Royal Mail a recensé 1.673 cas.

Certains facteurs ont été en incapacité de travail pour une longue période et d'autres sont désormais en situation de handicap, a indiqué la société lundi. "Les attaques de chiens restent un risque majeur pour la sécurité des postiers à travers le pays et l'ampleur du problème ne doit pas être sous-estimée", a déclaré Dave Joyce, du syndicat Communication Workers' Union.

Comme les années précédentes, la plupart des incidents de morsure se sont produits à la porte d'entrée (39%), dans le jardin ou l'allée (30%). Dans près de 25% des cas, la morsure a eu lieu lorsque le facteur glissait le courrier dans la boîte aux lettres.

A Sheffield, 51 postiers déclarent avoir été mordus par un chien en un an, ville suivie de près par Belfast en Irlande du Nord (50). Pour la deuxième année consécutive, une légère baisse du nombre de cas de morsures est constatée. Il y a un an, le nombre de cas a baissé de plus d'un tiers, baisse principalement due à la pandémie de coronavirus.