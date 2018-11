Les présidents de Serbie et du Kosovo renouent le contact à Bruxelles

(Belga) Les présidents kosovar Hashim Thaçi et serbe Aleksandar Vucic se sont rencontrés jeudi à Bruxelles pour tenter de relancer la normalisation des relations entre leurs deux pays sous l'égide de l'Union européenne, au point mort depuis juillet.

La Haute représentante de l'Union européenne pour les Affaires étrangères Federica Mogherini a rencontré les présidents Thaci et Vucic, a indiqué sa porte-parole Maja Kocijancic. Il s'agit de la première rencontre entre les présidents serbe et kosovar depuis le 18 juillet. En septembre, une rencontre avait été annulée à la dernière minute en raison des tensions grandissantes entre les deux pays. "Au cours de la rencontre d'aujourd'hui, nous allons confirmer le plein engagement du Kosovo pour parvenir à un accord global juridiquement contraignant avec la Serbie", a tweeté M. Thaci avant l'entretien. Avant la rencontre, M. Vucic a pour sa part déclaré qu'il n'avait pas grand espoir de voir une percée mais qu'il était nécessaire de se parler, selon la radio serbe RTS. Après la réunion, qui a duré moins d'une heure, Mme Mogherini a indiqué qu'il avait été "décidé de rester en contact constant au cours des prochains jours afin d'assurer le suivi de la rencontre d'aujourd'hui". Elle a appelé les deux parties à s'abstenir de tout "propos, actions ou mesures contraires à l'esprit de normalisation", selon ses services. Mme Mogherini a rappelé que les deux parties doivent parvenir à un accord de normalisation de leurs relations afin de faire des progrès sur la voie d'une future adhésion à l'UE. La Serbie refuse de reconnaître l'indépendance de son ancienne province albanaise, déclarée en 2008 et reconnue par plus de 110 pays, dont les États-Unis et les trois quarts des pays de l'Union européenne. Les discussions ont repris deux jours après que le Kosovo eut augmenté de 10 % les taxes d'importation sur les produits serbes, en rétorsion aux efforts diplomatiques déployés par Belgrade pour faire barrage à une reconnaissance de l'indépendance du Kosovo.