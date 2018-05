Les principaux participants au mariage de Meghan et Harry

Six cents personnes ont été invitées au mariage du prince Harry et de Meghan Markle, le 19 mai à Windsor, près de Londres. Entre membres de la famille royale, proches et dignitaires, voici une présentation des principaux participants:

Le Prince Harry

Agé de 33 ans, le futur marié a connu une enfance dramatique avec la mort de sa mère Diana alors qu'il n'avait que 12 ans. Adolescent rebelle, le prince à barbe rousse s'illustre d'abord par ses frasques, avant de se ranger, notamment au contact de l'armée. Il se consacre aujourd'hui à ses obligations royales.

Meghan Markle

La promise est une ancienne actrice de 36 ans qui a grandi à Los Angeles. Elle a accédé à une célébrité mondiale en interprétant le rôle de Rachel Zane, une séduisante assistante juridique dans la série "Suits: avocats sur mesure". Cette militante des droits des femmes a été mariée pendant deux ans au producteur Trevor Engelson.

Elizabeth II

La grand-mère du prince Harry, âgé de 92 ans, règne depuis 1952. Très appréciée de ses sujets, la doyenne des têtes couronnées a traversé les âges sans jamais faillir à son devoir de souveraine. Elle est pour nombre de Britanniques un symbole de stabilité dans un monde en perpétuelle évolution.

Le Prince William

Le frère aîné de Harry, 35 ans, sera le témoin de Harry, comme ce dernier l'avait été lors du mariage de William avec Catherine Middleton en 2011. Deuxième dans l'ordre de succession au trône, il a abandonné l'an dernier son métier de pilote d'hélicoptère-ambulance pour se consacrer pleinement à son rôle de prince. Il est depuis fin avril père d'un petit Louis, son troisième enfant.

Le Prince Charles

Le père de Harry, âgé de 69 ans, a passé sa vie à se préparer à devenir roi. Son mariage de "conte de fées" avec Diana a tourné au cauchemar. Ses centres d'intérêt personnels sont l'environnement et l'architecture. Le prince de Galles dirige aussi une association caritative, The Prince's Trust.

Camilla, duchesse de Cornouailles

La belle-mère de Harry, âgée de 70 ans, est l'ancienne maîtresse du prince Charles, qu'elle a épousé en 2005. Discrète, elle utilise un des titres de moindre importance de son époux et devrait devenir princesse consort lorsque Charles accèdera au trône.

Thomas Markle

Agé de 73 ans, le père de Meghan, ancien directeur d'éclairage à la télévision, a travaillé sur des séries américaines à succès comme "Mariés, deux enfants" et a été lauréat d'un Emmy award pour son travail sur la série "Hôpital central". Deux fois divorcé, il vit désormais retiré au Mexique.

Doria Ragland

La mère de Meghan est âgée de 61 ans. Travailleuse sociale et professeure de yoga, elle porte des dreadlocks et un anneau au nez. Meghan la qualifie d'"esprit libre". Elle a rencontré le père de Meghan alors qu'elle travaillait comme maquilleuse pour la télévision. Elle a couru le marathon de Los Angeles en 2017.

Justin Welby

L'archevêque de Canterbury, chef spirituel de l'Eglise d'Angleterre, est âgé de 62 ans. Il officiera lors de l'échange des consentements. Ancien cadre dans le pétrole, Justin Welby a été élève d'Eton, la fabrique des élites au royaume-Uni, comme Harry. Il a baptisé Meghan après ses fiançailles avec Harry.

David Conner

Agé de 71 ans, David Conner dirigera la cérémonie. Il est doyen de Windsor depuis 1998. Il a aussi été l'évêque des forces armées quand Harry était dans l'armée. David Conner est l'ancien vicaire de l'église de l'université de Cambridge.

Autres invités

Des amis de Meghan feront le voyage mais aucune liste officielle d'invités ne devrait être publiée. Si des célébrités de la télévision et du cinéma il y a, le public le découvrira le jour du mariage.

Qui pourrait ne pas être là?

Le Prince Philip, mari d'Elizabeth II et grand-père de Harry, 96 ans, a pris sa retraite de ses fonctions officielles en 2017 et pourrait manquer la cérémonie.

Qui n'est pas invité?

Le demi-frère de Meghan, Thomas Markle Junior, a regretté de ne pas avoir été convié, ni sa soeur, Samantha. "Peut-être que sa famille américaine, quelconque, est une source d'embarras pour elle", s'est-il plaint dans la presse avant d'envoyer une lettre ouverte au prince Harry où il l'invite à annuler un mariage qui selon lui tournera mal.