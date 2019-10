Les prix Nobel de littérature 2018 et 2019 attribués à Olga Tokarczuk et Peter Handke

(Belga) Les prix Nobel de littérature 2018 et 2019 ont été attribués à la Polonaise Olga Tokarczuk et à l'Autrichien Peter Handke, a annoncé l'Académie royale des sciences de Suède jeudi.

Après une année tumultueuse sans prix Nobel de littérature 2018, l'Académie suédoise devait décerner cette année deux récompenses: l'une pour l'année passée, l'autre pour 2019. Pour l'année 2018, le jury a distingué l'autrice polonaise Olga Tokarczuk, née en 1962, "pour son imagination narrative qui, avec une passion encyclopédique, symbolise la traversée des frontières comme forme de vie", a déclaré le secrétaire perpétuel de l'Académie suédoise, Mats Malm. Le Nobel de cette année a quant à lui été attribué à l'écrivain autrichien Peter Handke pour une oeuvre qui "forte d'ingénuité linguistique, a exploré la périphérie et la singularité de l'expérience humaine", a ajouté M. Malm. L'académie avait dû reporter d'un an l'annonce du Nobel 2018 - une première depuis 70 ans - faute du quorum d'académiciens requis. Un scandale sexuel impliquant l'époux de l'académicienne Katarina Frostenson, Jean-Claude Arnault, avait dévoilé des luttes de clans et provoqué une avalanche de départs parmi les 18 membres de la prestigieuse institution. La poétesse a depuis rendu son fauteuil et le Français a été condamné à deux ans et demi de prison pour viol. (Belga)