Les processions de Pâques envahissent la Sicile

(Belga) Les processions de Pâques, qui rassemblent traditionnellement des miliers de fidèles ou simples curieux, ont pris fin lundi en Sicile, où elles occupent une place à part en Italie, pour leur magnificence et la ferveur qui s'en dégage.

Ces fêtes religieuses, préparées dans toute l'île méditerranéenne des mois à l'avance, n'ont rien à envier à celles qui se déroulent à Séville ou dans d'autres villes andalouses. Les plus renommées sont probablement celles de Trapani, connues en Sicile sous le nom de "célébrations des mystères". Pendant 24 heures, samedi, cette petite ville sur la côte ouest de la Sicile a vécu à l'heure du Christ et de sa Passion. Plusieurs statues représentant Jésus Christ, ses apôtres ou des légionnaires romains, ont parcouru la ville, portées par des hommes de toutes générations. Jeudi, des dizaines de figurants avaient rejoué la Passion du Christ à Marsala, à l'extrémité ouest de l'île. Depuis plus de 350 ans, la ville entière participe à ce chemin de croix, chaque jeudi saint, dans une atmosphère de grande dévotion. A Palerme, une vingtaine de ces processions de Pâques, représentant autant de "confraternités" ou paroisses, ont parcouru vendredi la capitale sicilienne, suivies par des milliers de personnes. La procession de l'église de San Nicolo da Tolentino, située en plein coeur de Ballaro, l'un des quartiers historiques du vieux Palerme, est l'une des plus célèbres. Une statue représentant un christ couché protégé par un cercueil de verre est l'une des plus célèbres de cette procession à laquelle participent aussi des fanfares et des dizaines de figurants. (Belga)