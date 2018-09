Les quatre Belges recherchés en Suède retrouvés vivants

Les quatre touristes belges qui avaient disparu depuis mardi soir dans les montagnes suédoises ont été retrouvés sains et saufs, indique la police locale. Les services de secours ont déployé d'importants moyens pour retrouver les Belges mais les opérations de recherches ont été compliquées à cause du vent.



Les quatre personnes n'avaient pas atteint leur cabane près du lac Rogen, dans les Alpes scandinaves. Selon la chaîne suédoise SVT, il s'agit de trois hommes et une femme, dont deux âgés d'une vingtaine d'années, un quinquagénaire et une personne âgée de plus de 65 ans. Les opérations de recherches ont débuté vers 21h00 mardi avec un hélicoptère et des secouristes avant d'être interrompues durant la nuit. Elles ont repris mercredi matin. Les Belges étaient partis de Grövelsjön, dans la province de Dalarna, pour une randonnée en montagne. Selon les secours, il s'agissait de marcheurs expérimentés et bien équipés.