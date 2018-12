Les renseignements allemands prennent des mesures contre l'extrémisme

(Belga) Les services des renseignements allemands vont augmenter de moitié le nombre d'agents traitants des problématiques liées à l'extrême droite, déclare vendredi le nouveau dirigeant du département Thomas Haldenwang dans le quotidien Züddeutsche Zeitung. Il souhaite intensifier les efforts pour lutter contre les extrémistes.

Jusqu'à présent, 200 agents travaillent dans ce domaine. Le prédécesseur de M. Haldenwang, Hans-Georg Maassen, a été vivement critiqué pour avoir sous-estimé la menace de l'extrême droite. Thomas Haldenwang balaye ces accusations, affirmant que de nouvelles dynamiques ont émergé dans les milieux extrémistes. Pour lui, les violentes manifestations dans la ville de Chemnitz ont servi d'élément déclencheur et permis de recruter de nouveaux adeptes. Le fait que des manifestants ordinaires ont rejoint les rangs des extrémistes dans les rues de Chemnitz en août et septembre témoigne du fait que la haine envers les étrangers est de plus en plus normalisée, et pas seulement à l'est du pays, déclare le chef des renseignements. Hans-Georg Maassen a été limogé pour des propos controversés sur les violences racistes à Chemnitz. Le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer a dans un premier temps muté M. Maassen à un poste de son ministère à la mi-septembre, mais il a dû démissionner après une altercation avec la chancelière Angela Merkel. (Belga)